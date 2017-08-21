Во Львове осквернили могилу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова

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КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Неизвестные похитили металлические буквы и цифры с надгробной плиты на могиле Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова, захороненного во Львове.
"Сегодня, 21 августа, в 10:55 в полицию поступило сообщение о том, что с одной из памятных плит на надгробии, расположенном на Холме Славы во Львове, были похищены металлические буквы и цифры. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации правонарушения согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия", - сообщил в понедельник отдел коммуникации Главного управления полиции во Львовской области.
Судя по фото, размещенном на странице управления полиции в Facebook, речь идет о надгробии на могиле легендарного советского разведчика Николая Кузнецова.
С октября 1942 года Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции вел разведывательную деятельность на Западной Украине и лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.
После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. В 2015 году его имя было внесено в "Список лиц, подпадающих под "Закон о декомунизации", память о которых должна быть стерта с карты Украины.