Прокуратура после ЧП в Ростове-на-Дону проверит исполнение закона о пожарной безопасности

ТАСС, 21 августа. Прокуратура проведет проверку в связи с крупным пожаром, произошедшим в центре Ростова-на-Дону.

"Прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону прокурору города", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана комплексная оценка сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.