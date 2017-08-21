Прокуратура после ЧП в Ростове-на-Дону проверит исполнение закона о пожарной безопасности

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ТАСС, 21 августа. Прокуратура проведет проверку в связи с крупным пожаром, произошедшим в центре Ростова-на-Дону.
"Прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону прокурору города", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры.
"В ходе проверки будет дана комплексная оценка сложившейся ситуации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.