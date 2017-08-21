Число эвакуированных из-за пожара жителей Ростова-на-Дону достигло 650

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 650 человек из-за пожара в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На данный момент из-за пожара эвакуированы 650 человек. По предварительным данным, погибших нет, за медицинской помощью обратилось 3 человека. Проводится тушение по повышенному (четвертому) номеру. Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер порывами до 15 м/ c и плотная застройка," - говорится в сообщении.

Днем в историческом центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. По последним данным, горят 25 домов на общей площади около 10 тысяч кв. метров. О жертвах пока сообщений не поступало.

Пожар тушат при помощи шести вертолетов МЧС и Росгвардии, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Для местных жителей развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек. В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости.

Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.