Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар

В центре Ростова-на-дону пожарные борятся с пожаром, охватившим уже около 10 тыс. кв м. Горят примерно 30 домов. Всего в тушении задействованы более 200 человек и 50 единиц техники. МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. За медицинской помощью обратились 27 человек, 650 человек эвакуированы из прилегающих к очагу возгорания районов. Пятеро госпитализированы с ожогами.

Показать еще