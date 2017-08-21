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Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар

Происшествия
21 августа, 18:27 дата обновления: 21 августа, 18:53 UTC+3

За медицинской помощью обратились 27 человек, 650 человек эвакуированы из прилегающих к очагу возгорания районов

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© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
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© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев (в центре)
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Евгений Дубровский/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС
© Максим Романов/ТАСС

В центре Ростова-на-дону пожарные борятся с пожаром, охватившим уже около 10 тыс. кв м. Горят примерно 30 домов. Всего в тушении задействованы более 200 человек и 50 единиц техники. МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. За медицинской помощью обратились 27 человек, 650 человек эвакуированы из прилегающих к очагу возгорания районов. Пятеро госпитализированы с ожогами. 

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