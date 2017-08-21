Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар

Балахничев считает, что оспаривать решение CAS бессмысленноСпорт 21 августа, 19:38
Балахничев считает, что рассмотрение его апелляции в CAS было несправедливымСпорт 21 августа, 19:15
Чернышенко: КХЛ не намерена менять решение о сокращении лиги до 24 командСпорт 21 августа, 19:13
Клубы КХЛ могут вывести из-под потолка зарплат двух игроков, вернувшихся из НХЛСпорт 21 августа, 19:09
Платежом красен: почему Россия возвращала долги СССРЭкономика и бизнес 21 августа, 18:57
Определен состав женской сборной России на командный турнир на чемпионате мира по дзюдоСпорт 21 августа, 18:55
IAAF поддерживает решение CAS оставить в силе отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:53
Орешкин назвал снижение реальных располагаемых доходов населения техническим показателемЭкономика и бизнес 21 августа, 18:52
Итальянец Нибали выиграл третий этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 21 августа, 18:51
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В центре Ростова-на-дону пожарные борятся с пожаром, охватившим уже около 10 тыс. кв м. Горят примерно 30 домов. Всего в тушении задействованы более 200 человек и 50 единиц техники. МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. За медицинской помощью обратились 27 человек, 650 человек эвакуированы из прилегающих к очагу возгорания районов. Пятеро госпитализированы с ожогами.