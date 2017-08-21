Жители сгоревших домов в Ростове-на-Дону пожаловались губернатору на "черных риелторов"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Жители пострадавших от пожара домов в центре Ростова-на-Дону пожаловались губернатору Ростовской области Василию Голубеву на "черных" риэлторов. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы региона.
"Сегодня к губернатору обратились местные жители с жалобой, что в этом районе работают "черные риэлторы". Как подчеркнул Василий Голубев, причины возгорания должно установить следствие в рамках уголовного дела", - говорится в сообщении. Ранее губернатор сообщил о том, что пожар в центре города был в брошенном нежилом частном доме. В этом частном секторе преимущественно старые дома, построенные в середине XX века.
Днем в историческом центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. По последним данным, горят 30 домов на общей площади около 10 тыс. кв. метров. О жертвах пока сообщений не поступало.
Пожар тушат при помощи шести вертолетов МЧС и Росгвардии, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Для местных жителей развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек. В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости.
Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.