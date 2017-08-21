Пожар в Ростове-на-Дону локализован на шести из девяти участков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на шести из девяти участков пожаротушения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.
"Тушение пожара осуществляется на девяти боевых участках. На шести из них работы по локализации пожара завершены, на трех продолжаются", - сказал он.
По его словам, всего в тушении пожара задействованы более 400 человек и 200 единиц техники, привлечены пожарный катер "Вьюн" МЧС России и семь вертолетов. Для усиления авиагруппировки из Москвы в Ростов-на-Дону следует самолет Ил-76 МЧС России.
Одер сообщил, что тушение пожара осложнено плотной застройкой и сильным ветром, порывы которого достигают 15 м/с.
В районе пожара работают лаборатории по замеру проб воздуха. "Предельно допустимые концентрации вредных веществ находятся в пределах нормы", - сказал Одер.