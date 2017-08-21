МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожар в Ростове-на-Дону локализован на всей площади возгорания. Об этом ТАСС сообщили в Южном региональном центре МЧС России.

"В 18:53 мск пожар в Ростове-на-Дону локализован на площади 10 тыс. кв. м", - сообщили в ведомстве.