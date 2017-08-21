Троих пострадавших при нападении в Сургуте перевели из реанимации

ТАСС, 21 августа. Врачи перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии троих из семи пострадавших при нападении мужчины с ножом в Сургуте в субботу. Об этом в понедельник написал "ВКонтакте" мэр города Вадим Шувалов.

"Сегодня снова ездил в травматологический центр, сейчас там по-прежнему находятся шестеро пострадавших. Состояние одного из них крайне тяжелое, но доктора говорят, что есть улучшения, самочувствие двоих пострадавших удовлетворительное. Еще троим стало лучше, и они переведены из реанимации в палату интенсивной терапии, угрозы жизни нет", - написал он.

Утром 21 августа ТАСС сообщал со ссылкой на департамент общественных и внешних связей региона, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, два человека - в состоянии средней степени тяжести и один проходит лечение амбулаторно.

В субботу, 19 августа, в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место прибыли полицейские, нападавший был ликвидирован. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следователи уже установили его личность.

По предварительным данным, нападение совершил местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, следователи запросили дополнительные характеризующие данные о молодом человеке, будет проверяться информация о возможных психических отклонениях.