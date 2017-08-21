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В Ростове-на-Дону прокуратура рассмотрит версию о поджоге при проверке после пожара

Происшествия
21 августа, 20:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, августа. /ТАСС

Прокурор области Юрий Баранов заверил, что оперативная группа проверит все версии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области рассмотрит версию о поджоге при проведении проверки после крупного пожара, вспыхнувшего днем в понедельник в центре Ростова-на-Дону. О том, что возгорание могло произойти после поджога, губернатору региона Василию Голубеву рассказали местные жители.

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"Распространяется информация о поджоге, якобы это преднамеренные действия некоторых риелторов. Мне об этом сказали сами пострадавшие", - сказал Голубев в ходе заседания оперативного штаба.

Прокурор области Юрий Баранов заверил, что в ходе проверки будет отработана и эта версия. "В настоящее время к проверке приступила оперативная группа, мы проверим все версии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону горели 25 частных домов на общей площади почти 10 тыс. квадратных метров. Около 19:00 мск была объявлена локализация возгорания. Жертв нет.

По данным регионального центра медицины катастроф, помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, семеро из них были госпитализированы. Представитель городской больницы скорой медицинской помощи, в свою очередь, сообщал, что после пожара госпитализированы восемь человек, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС.

Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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