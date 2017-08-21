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ФАС обвинила "Викторию" и "Избенку" в Подмосковье в дискриминации поставщиков

Происшествия
21 августа, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Аналогичные дела были возбуждены накануне против ритейлеров "Седьмой континент", "Дикси", "Магнит", "Азбука вкуса" и "Мираторг"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной анимонопольной службы (ФАС) по Московской области возбудило дела в отношении продовольственных торговых сетей "Виктория" и "Вкусвилл" ("Избенка") из-за дискриминации поставщиков, сообщили в управлении в понедельник.

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Аналогичные дела были возбуждены накануне против ритейлеров "Седьмой континент", "Дикси", "Магнит", "Азбука вкуса" и "Мираторг".

"Московским областным УФАС России в отношении ООО "Виктория Балтия" и ООО "Вкусвилл" (торговые сети "Виктория" и "Избенка"), возбуждены дела по признакам нарушения … закона о торговле", - сообщили в УФАС по Подмосковью.

"Виктория" и "Избенка" установили для своих поставщиков разные условия выплаты вознаграждений и штрафных санкций заявили в антимонопольной службе. Также ритейлеры формулировали разные периоды изменения цен в соглашениях с контрагентами, отметили в ведомстве.

Это ставит поставщиков в неравное положение по отношению друг другу и противоречит положениям закона "О защите конкуренции", считают в УФАС.

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