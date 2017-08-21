Медведев обсудил с Пучковым ликвидацию последствий пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил вопросы, связанные с ликвидацией последствий крупного пожара в Ростове-на-Дону, с главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Медведев дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их и определить размеры нанесенного ущерба", - сказали в пресс-службе кабмина.

Правительственные структуры готовы оказать любое содействие в ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия, подчеркнули в пресс-службе.

Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа. Вспыхнули около 30 домов на площади порядка 10 тыс. кв. м. По данным МЧС, из-за огня пострадали 100 строений. Около 19:00 мск была объявлена локализация возгорания.

Жертв в результате ЧП нет. Число пострадавших достигло 45 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 38 пострадавшим помощь оказали амбулаторно, сообщили в региональном центре медицины катастроф.

Представитель городской больницы скорой медицинской помощи, в свою очередь, сообщал, что после пожара госпитализированы восемь человек, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.