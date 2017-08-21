В Ростове-на-Дону сгорели более 80 жилых построек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В Ростове- на-Дону пожар уничтожил более 100 строений, в числе которых свыше 80 жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"По уточненным данным, огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки", - сказал собеседник агентства.

В центре Ростова-на-Дону в понедельник загорелись жилые дома на общей площади почти 10 тыс. квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован на всей площади. Тушение осложнено плотной застройкой и порывистым ветром. Жертв нет, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф. "По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 38 пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Причиной крупного пожара в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, стало возгорание бытовой техники в одном из домов, версия поджога маловероятна, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Вместе с тем, прокуратура области рассмотрит также версию о поджоге, сказал прокурор региона Юрий Баранов.

Группировка по тушению пожара в Ростове-на-Дону дополнительно усилена до 1200 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Пожар, таким образом, тушат более 1200 человек и 200 единиц техники, уточнили в пресс-службе.