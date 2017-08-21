Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области

Происшествия
21 августа, 22:00 дата обновления: 21 августа, 22:54 UTC+3

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что пострадавшим в результате возгорания окажут помощь из федерального бюджета

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Романов/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в понедельник в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Смотрите также

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий

"Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня", - сказал он.

По словам министра, пострадавшим в результате пожара окажут помощь из федерального бюджета.

"Ждем обращения [региональных властей] об оказании помощи из резервного фонда правительства РФ", - сказал он.

Пучков потребовал взять на контроль все пункты временного размещения (ПВР), открытые в Ростове-на-Дону. "В ПВР должны работать все необходимые службы - медицина, юридическая консультация, четырехразовое питание для взрослых и для детей, согласно их возрасту", - сказал он.

Пучков подчеркнул, что все списки пострадавших должны быть готовы в ближайшее время. "Каждый пострадавший должен получить необходимую помощь и поддержку", - сказал он.

Министр потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

Смотрите также

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону

Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области

В Ростове-на-Дону сгорели более 80 жилых построек

"Я попрошу все федеральные структуры отработать все вопросы в зоне ЧС в Ростове-на-Дону. Вся группировка сил работает в напряженном режиме. Нельзя допустить новых очагов в том числе и в других регионах, где установилась жаркая погода", - сказал Пучков.

Он поручил организовать разъяснительную работу о правилах пожарной безопасности. "Отправляйте сотрудников надзора, чтобы обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности", - распорядился глава МЧС.

 

Пожар в центре Ростова-на-Дону локализован на площади около 10 тыс. кв. м, он уничтожил более 100 строений, в том числе свыше 80 жилых домов. Число пострадавших достигло 45 человек, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. В их числе семь человек, госпитализированных с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в Ростове-на-Дону
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
4
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
5
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
6
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
7
"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама