Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в понедельник в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня", - сказал он.

По словам министра, пострадавшим в результате пожара окажут помощь из федерального бюджета.

"Ждем обращения [региональных властей] об оказании помощи из резервного фонда правительства РФ", - сказал он.

Пучков потребовал взять на контроль все пункты временного размещения (ПВР), открытые в Ростове-на-Дону. "В ПВР должны работать все необходимые службы - медицина, юридическая консультация, четырехразовое питание для взрослых и для детей, согласно их возрасту", - сказал он.

Пучков подчеркнул, что все списки пострадавших должны быть готовы в ближайшее время. "Каждый пострадавший должен получить необходимую помощь и поддержку", - сказал он.

Министр потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

"Я попрошу все федеральные структуры отработать все вопросы в зоне ЧС в Ростове-на-Дону. Вся группировка сил работает в напряженном режиме. Нельзя допустить новых очагов в том числе и в других регионах, где установилась жаркая погода", - сказал Пучков.

Он поручил организовать разъяснительную работу о правилах пожарной безопасности. "Отправляйте сотрудников надзора, чтобы обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности", - распорядился глава МЧС.

Пожар в центре Ростова-на-Дону локализован на площади около 10 тыс. кв. м, он уничтожил более 100 строений, в том числе свыше 80 жилых домов. Число пострадавших достигло 45 человек, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. В их числе семь человек, госпитализированных с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести.