Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные при поддержке авиации ликвидировали

открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил в понедельник начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он добавил, что при тушении этого пожара успешно отработала авиация, сейчас на месте ЧП работают более 2 тыс. человек и семь воздушных судов.