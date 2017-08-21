Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные при поддержке авиации ликвидировали
открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщил в понедельник начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.
"Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Он добавил, что при тушении этого пожара успешно отработала авиация, сейчас на месте ЧП работают более 2 тыс. человек и семь воздушных судов.