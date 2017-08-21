Торговый центр у Московского вокзала в Петербурге эвакуируют из-за анонимного звонка

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Чрезвычайные службы около часа эвакуируют посетителей одного из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга - "Галереи" у Московского вокзала.
"Около 21.10 мск поступил анонимный звонок о заминировании здания, было принято решение об эвакуации. На данный момент она еще продолжается", - сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Торговый центр работает до 22.00, но многие посетители не уходят, поскольку их автомобили припаркованы в подземном паркинге "Галереи".