Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Торговый центр у Московского вокзала в Петербурге эвакуируют из-за анонимного звонка

Происшествия
21 августа, 22:46 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

Решение было принято после анонимного звонка о заминировании здания

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Чрезвычайные службы около часа эвакуируют посетителей одного из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга - "Галереи" у Московского вокзала.

"Около 21.10 мск поступил анонимный звонок о заминировании здания, было принято решение об эвакуации. На данный момент она еще продолжается", - сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Торговый центр работает до 22.00, но многие посетители не уходят, поскольку их автомобили припаркованы в подземном паркинге "Галереи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
4
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
5
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
6
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
7
"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама