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Источник: вертолет Robinson врезался в скалу в Краснодарском крае

Происшествия
21 августа, 22:38 дата обновления: 21 августа, 22:42 UTC+3

В результате столкновения один человек погиб

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения вертолета со скалой в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет следовал по маршруту Анапа - Абрау-Дюрсо.

"На земле жертв и разрушении нет", - отметил собеседник агентства, добавив, что по данному факту проводится проверка.

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