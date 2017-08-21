Полиция возбудила дело в связи с пожаром в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. Полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в жилом секторе в Ростове-на-Дону по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
"В настоящее время сотрудниками отдела полиции номер 7 УМВД России по Ростову-на-Дону по факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.
Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа. Огонь уничтожил более 100 строений, в числе которых свыше 80 жилых построек.
В настоящее время открытое горение на месте пожара ликвидировано, ведется проливка. В связи с ЧП в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Число пострадавших при пожаре достигло 45 человек, сообщили в региональном центре медицины катастроф. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения, еще 38 пострадавшим помощь оказана амбулаторно. В то же время представитель городской больницы скорой медицинской помощи сообщал, что после пожара госпитализированы восемь человек, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС.
В общей сложности было эвакуировано около 600 человек.