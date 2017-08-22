Число погибших при землетрясении на острове Искья увеличилось до двух

Белорусская теннисистка Азаренко снялась с Открытого чемпионата СШАСпорт 22 августа, 1:50
День флага в России: квесты, автопробеги и битва красками в цветах триколораОбщество 22 августа, 1:13
СМИ: один человек погиб при землетрясении на острове ИскьяПроисшествия 22 августа, 0:18
Лесун возглавил сборную России на чемпионате мира по современному пятиборьюСпорт 22 августа, 0:17
Пламя и ветер: пожар в центре Ростова-на-Дону оставил сотни людей без жильяПроисшествия 22 августа, 0:16
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 22 августа, 0:03
Ситуация вокруг ЖК "Царицыно": инвестор арестован, но дольщики получат квартирыЭкономика и бизнес 21 августа, 23:48
Полиция возбудила дело в связи с пожаром в Ростове-на-ДонуПроисшествия 21 августа, 23:26
Знарок: победа в Кубке открытия КХЛ придала СКА большой психологический импульсСпорт 21 августа, 22:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате землетрясения, произошедшего в понедельник вечером на острове Искья в Неаполитанском заливе. Об этом сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на спасательные службы. По их данным, 10 человек предположительно находятся под завалами, в том числе трое детей. Они считаются пропавшими без вести, а 25 жителей доставлены в местные больницы, многие из них в тяжелом состоянии.
Землетрясение на Искье произошло в понедельник около 21.30 по местному времени (23.30 мск). По уточненным данным, его магнитуда составила 4.0, а эпицентр находился в море на глубине примерно 10 км. Подземный толчок привел к разрушениям зданий. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы.
Остров в Неаполитанском заливе оказался обесточен. Подземные толчки повторились 10 раз. Власти призывают население провести ночь вне домов, на берегу разворачивается палаточный лагерь.
К острову из Неаполя направляются спасательные суда с пожарными и медиками на борту.