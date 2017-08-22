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Число погибших при землетрясении на острове Искья увеличилось до двух

Происшествия
22 августа, 1:45 UTC+3 РИМ РИМ 22, августа. /ТАСС

Еще 10 человек предположительно находятся под завалами

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РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате землетрясения, произошедшего в понедельник вечером на острове Искья в Неаполитанском заливе. Об этом сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на спасательные службы. По их данным, 10 человек предположительно находятся под завалами, в том числе трое детей. Они считаются пропавшими без вести, а 25 жителей доставлены в местные больницы, многие из них в тяжелом состоянии.

Землетрясение на Искье произошло в понедельник около 21.30 по местному времени (23.30 мск). По уточненным данным, его магнитуда составила 4.0, а эпицентр находился в море на глубине примерно 10 км. Подземный толчок привел к разрушениям зданий. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы.

Остров в Неаполитанском заливе оказался обесточен. Подземные толчки повторились 10 раз. Власти призывают население провести ночь вне домов, на берегу разворачивается палаточный лагерь.

К острову из Неаполя направляются спасательные суда с пожарными и медиками на борту.

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