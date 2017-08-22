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СМИ: Интерпол объявил в розыск внука основателя корпорации Red Bull

Происшествия
22 августа, 6:06 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 22, августа. /ТАСС

Ворают Ювиттхайя подозревается в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека

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БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Интерпол объявил в розыск Вораюта Ювиттхайю - внука одного из богатейших бизнесменов Таиланда, основателя компании - производителя энергетических напитков Red Bull. На территории Таиланда он подозревается в совершении тяжкого уголовного преступления, сообщает во вторник газета The Bangkok Post.

Как пишет издание, в отношении Ювиттхайи выпущено так называемое "синее уведомление", предписывающее странам, сотрудничающим с организацией, установить местонахождение подозреваемого. Заместитель главы пресс-службы таиландской полиции Критсана Паттаначароен сообщил журналистам, что правоохранительные органы Таиланда намерены добиваться выпуска "красного уведомления" со стороны Интерпола, предполагающего задержание и арест предполагаемого преступника.

Ордер на арест Вораюта Ювиттхайи, подозреваемого в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека, был выдан судом Бангкока 28 апреля. Как сообщили в полиции Таиланда, Ювиттхайя покинул страну за несколько дней до этого, вылетев на своем частном самолете в Сингапур, из которого скрылся в неизвестном направлении через некоторое время.

Преступление, в котором подозревается 31-летний Ювиттхайя, было совершено еще в 2012 году. Автомобиль Ferrari на большой скорости насмерть сбил полицейского на мотоцикле на одной из улиц Бангкока, а затем скрылся с места преступления, протащив за собой тело офицера несколько десятков метров. За рулем машины, как полагает следствие, находился Ворают Ювиттхайя.

Вскоре после кратковременного ареста ему удалось выйти под залог, однако за пять лет обвинение внуку миллиардера официально так и не было предъявлено. Ордер на его арест был выдан в этом году только после того, как подозреваемый восемь раз проигнорировал вызов на допрос.

При этом срок исковой давности наследника по обвинению в неоказании помощи жертве ДТП по этому делу истекает в начале сентября. Таиландское законодательство позволяет преследовать Ювиттхайю по обвинению в неосторожном вождении вплоть до 2027 года.

Производитель энергетических напитков Red Bull - одна из крупнейших компаний Таиланда. Она была основана Чалео Ювиттхайей, состояние которого журнал Forbes оценивает в $9,7 млрд.

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