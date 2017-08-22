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ТАСС, 22 августа. Пожарные продолжают работы на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону, где от огня пострадали более сотни строений. Ведется проливка и разбор завалов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.
"Полная ликвидация [пожара] еще не объявлена, но ликвидация открытого горения уже произошла", - сказала собеседница агентства. В настоящее время пожарные убирают нависающие конструкции. "По каждому дому работают пожарные, проливают очаги задымления, чтобы избежать возможного повторения", - добавила она.
Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону днем в понедельник, сообщение поступило около 13:00 мск. Горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. В 18:53 мск была объявлена локализация. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых около 100 - жилые постройки. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
К медикам, по разным данным, обратились от 36 до 45 человек, несколько из них госпитализированы, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС. Из домов, в том числе близлежащих, было эвакуировано около 600 человек, пострадавшими в результате пожара считаются более 400 из них.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.