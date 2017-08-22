В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 58 человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Почти 60 человек обратились за медицинской помощью после пожара в Ростове-на-Дону, девять из них госпитализированы. Об этом сообщил во вторник на заседании оперативного штаба глава регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Панов.
"По последним данным, уточненным у Минздрава, пострадавшими числятся 58 человек, девять госпитализированы", - сказал он.
В понедельник, 21 августа, около 13:00 мск в историческом центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар в частном секторе: горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. В 18:53 мск была объявлена локализация. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - это жилые постройки. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий