В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 58 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Почти 60 человек обратились за медицинской помощью после пожара в Ростове-на-Дону, девять из них госпитализированы. Об этом сообщил во вторник на заседании оперативного штаба глава регионального департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Панов.

"По последним данным, уточненным у Минздрава, пострадавшими числятся 58 человек, девять госпитализированы", - сказал он.

В понедельник, 21 августа, около 13:00 мск в историческом центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар в частном секторе: горели жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. В 18:53 мск была объявлена локализация. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - это жилые постройки. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий