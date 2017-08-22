При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Почти 120 жилых домов пострадали от пожара, произошедшего в понедельник в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Согласно поступившим заявлениям от граждан, пострадало 118 жилых домовладений, в которых проживает 218 семей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил около 120 построек, из которых порядка 100 - жилые постройки.

Для исключения мародерства ночью в районе пожара было выставлено оцепление, в котором находились 459 полицейских, 350 человек от Росгвардии, еще 174 - от Южного военного округа.

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий