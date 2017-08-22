Пожар в Ростове-на-Дону, предварительно, возник на свалке около жилых домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Крупный пожар в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали около 100 жилых построек, по предварительным данным, начался с мусорной свалки около домов. Причиной возгорания стало "занесение постороннего источника зажигания", сообщил во вторник на заседании оперативного штаба глава регионального главка МЧС Валерий Синьков.

"Исследованием установлено, что зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частного домовладения по переулку. Чувашская, 50. За границей трех жилых домов складировался мусор, мусорная свалка, которая в целом и способствовала развитию пожара. С учетом всех параметров возможного переброса мы подтверждаем, что при такой силе ветра…. переброс [огня] шел от очага", - сказал Синьков.

Глава регионального ГУ МВД Олег Агарков отметил, что полиция "будет рассматривать все версии, не только поджог". "Но эта версия [поджог] тоже будет рассмотрена. Будем действовать в тесном сотрудничестве со Следственным комитетом", - отметил Агарков.

В результате пожара пострадали 58 человек, девять из них госпитализированы. Из домов, включая близлежащие, было эвакуировано около 600 человек.

Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий