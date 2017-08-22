Депутат просит генпрокурора взять под личный контроль дело о смерти пауэрлифтера

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов обратился во вторник к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль дело о смерти бывшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Копия депутатского запроса имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу Вас взять это дело под личный контроль", - говорится в запросе Нилова.

20 августа утром в центре Хабаровска во время драки на улице подозреваемый нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. По свидетельству очевидцев, конфликт возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

Отягчающее обстоятельство

Нилов обращает внимание генпрокурора на то, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "Однако данную ситуацию можно охарактеризовать как умышленное убийство, учитывая профессиональные бойцовские навыки, которыми обладал один из участников конфликта, и нанесение "контрольных" профессиональных смертельных ударов в голову находящемуся без сознания Драчеву", - указывает он.

"Данный случай является очередным трагическим примером, когда такие навыки сознательно используются с целью убийства, что в очередной раз ставит вопрос о том, чтобы признать наличие у человека таких профессиональных навыков разных видов боевых единоборств отягчающим обстоятельством в случае совершения убийства и нанесения увечий", - считает Нилов.

Мнение депутата

По мнению депутата, в соответствии с действующим законодательством и судебной практикой, убийства, совершенные с применением навыков единоборств профессиональными спортсменами, наказывались незначительными в сравнении с тяжестью преступления сроками. Он напомнил, что, "например, российский спортсмен Расул Мирзаев за причинение смерти, которая произошла "по неосторожности" и вовсе был выпущен после объявления судейского решения по причине отбытия назначенного наказания (2 года ограничения свободы)".

Изменения в законодательство

"В связи с вышеизложенным представляется целесообразным внесение изменений в законодательство, в соответствии с которыми наличие профессиональных бойцовских навыков и их применение будет являться отягчающим обстоятельством в случае совершения убийства и такое преступление будет наказываться максимальными сроками, предусмотренными статьей 111 УК РФ (до 15 лет лишения свободы)", - предложил парламентарий.

Он также попросил Чайку предоставить информацию за последние два года о количестве преступлений, совершенных с применением профессиональных навыков настоящими и бывшими спортсменами различных единоборств, повлекших смерть или увечья граждан.

Помимо этого Нилов обратил внимание на роль охранников и администрации хабаровского кафе "Галерея", где произошла драка. "Их невмешательство в происходящую драку требует оперативной реакции правоохранительных органов за оставление жертвы в опасности. Однако ничего не сообщается о рассмотрении вопроса по привлечению к ответственности администрации заведения и охранников, а также о возможном приостановлении на срок 90 дней деятельности юридического лица, осуществляющего управление кафе, в связи с необеспечением безопасности посетителей", - отмечает политик.