Обнаружено тело пилота разбившегося в Краснодарском крае вертолета

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте (ЮСУТ) Следственного комитета РФ обнаружили тело пилота разбившегося 21 августа в Краснодарском крае вертолета Robinson, проводится проверка по факту крушения. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЮСУТ.
"В ходе следственных мероприятий обнаружено тело пилота вертолета на горе Ежик", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб.