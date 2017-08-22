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Обнаружено тело пилота разбившегося в Краснодарском крае вертолета

Происшествия
22 августа, 10:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, августа. /ТАСС

Вертолет Robinson R-66 столкнулся со скалой в районе населенного пункта Малый Утриш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте (ЮСУТ) Следственного комитета РФ обнаружили тело пилота разбившегося 21 августа в Краснодарском крае вертолета Robinson, проводится проверка по факту крушения. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЮСУТ.

"В ходе следственных мероприятий обнаружено тело пилота вертолета на горе Ежик", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб.

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