Фигуранты дела о расправах над животными в Хабаровском крае попросили не лишать их свободы

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ХАБАРОВСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Фигурантки дела о расправах над животными в Хабаровском крае в своем последнем слове на процессе, который проходит в Индустриальной районном суде Хабаровска попросили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщил во вторник ТАСС адвокат Яков Пушкарев, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.
"Обе подсудимые в последнем слове попросили суд о наказании, не связанном с лишением свободы и признали свою вину", - сказал Пушкарев.
Он добавил, что выступая в прениях, настаивал на реальных сроках лишения свободы. "Я полностью согласен со сроком наказания, предложенным государственным обвинителем, полагаю, что оно отвечает характеру и степени общественной опасности совершенных ими преступлений", - сказал адвокат в судебном заседании.
Ранее на процессе гособвинение запросило длительные сроки заключения для трех фигурантов дела. В частности, для одной из обвиняемых - семь лет и шесть месяцев колонии, для второй - шесть лет и 20 дней. Дело рассматривается в закрытом режиме, поскольку фигурантки были несовершеннолетними на момент совершения преступлений - лето 2016 года - серии расправ с животными, которые снимались на фото и видео.
Судебный процесс начался в марте, на скамье подсудимых также ровесник девушек, который участвовал в одном из эпизодов. Обе фигурантки дела обвиняются в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), одна в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).
Кроме издевательств над животными, девушки с оружием напали на жителя города и отобрали у него деньги. Одна из подруг публиковала в соцсетях изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Она же со своим сверстником сняла и опубликовала в интернете видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.
"Жестокость над животными стала для подсудимых своеобразной школой смелости, чтобы совершить преступления уже в отношении людей, совершать насилие и издевательства в отношении себе подобных. Я очень сильно сомневаюсь в возможности исправления подсудимых, однако возможно длительное содержание в местах лишения свободы выработает в их сознании простую цепочку: убийство животного влечет уголовное наказание", - сказал, выступая в суде адвокат.
Приговор по делу будет вынесен 25 августа.