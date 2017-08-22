Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов на северо-востоке США

Происшествия
22 августа, 10:06 UTC+3 ТАСС

Скоростной поезд въехал на территорию железнодорожного вокзала города Аппер Дерби и врезался в стоящий у перрона пустой поезд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Не менее 33 человек получили травмы в результате столкновения поездов в городе Аппер Дерби, штат Пенсильвания (северо-восток страны). Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

По его информации, скоростной поезд въехал на территорию железнодорожного вокзала города и врезался в стоящий у перрона пустой поезд. В поезде в момент столкновения было 33 человека, четверо из них были доставлены в больницу с серьезными травмами.

О причинах инцидента не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Парашюты вместо протезов
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
6
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама