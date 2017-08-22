Более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов на северо-востоке США

ТАСС, 22 августа. Не менее 33 человек получили травмы в результате столкновения поездов в городе Аппер Дерби, штат Пенсильвания (северо-восток страны). Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

По его информации, скоростной поезд въехал на территорию железнодорожного вокзала города и врезался в стоящий у перрона пустой поезд. В поезде в момент столкновения было 33 человека, четверо из них были доставлены в больницу с серьезными травмами.

О причинах инцидента не сообщается.