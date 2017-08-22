Более 30 человек пострадали в результате столкновения поездов на северо-востоке США

Maersk прогнозирует дальнейшую консолидацию контейнерной отраслиТранспорт 22 августа, 10:55
Источник: один человек погиб в результате пожара в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 10:51
Рост экономических показателей в большинстве отраслей зафиксировали на КамчаткеНовости партнеров 22 августа, 10:41
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничестваПроисшествия 22 августа, 10:37
ФВСР отправила документы на получение Перкинсом разрешения выступать за сборную РоссииСпорт 22 августа, 10:34
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 22 августа, 10:21
Вайсфельд: возможности "Салавата Юлаева" в сезоне КХЛ станут известны после 10-15 матчейСпорт 22 августа, 10:07
Тищенко: боксеры сборной РФ будут стремиться к победе на ЧМ не ради машин, а ради страныСпорт 22 августа, 9:56
Один из семи пострадавших при нападении в Сургуте остается в реанимацииНовости Урала 22 августа, 9:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Не менее 33 человек получили травмы в результате столкновения поездов в городе Аппер Дерби, штат Пенсильвания (северо-восток страны). Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.
По его информации, скоростной поезд въехал на территорию железнодорожного вокзала города и врезался в стоящий у перрона пустой поезд. В поезде в момент столкновения было 33 человека, четверо из них были доставлены в больницу с серьезными травмами.
О причинах инцидента не сообщается.