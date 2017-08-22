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В Ростовской области локализован крупный лесной пожар

Происшествия
22 августа, 9:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, августа. /ТАСС

Площадь пожара составила 4,87 тыс. гектаров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области был локализован утром во вторник, сообщает региональный главк МЧС.

По его данным, возгорание было локализовано в 09:00 мск, огонь прошел 4,87 тыс. гектаров.

"Угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в лесничестве в Усть-Донецком районе поступила 17 августа. Тогда огонь охватывал только 240 гектаров.

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