Трое мужчин арестованы в Подмосковье за серию краж из банкоматов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Трое мужчин арестованы по подозрению в серии краж из банкоматов в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники незаконно проникали в помещения магазинов в городском поселении Наро-Фоминск Московской области, повреждали банкоматы, наполняя газовой смесью, и похищали денежные средства. Общая сумма ущерба составила около 5,6 млн рублей", - рассказала Волк.

Личности подозреваемых установили с помощью записей камер видеонаблюдения. Предполагаемым преступникам от 30 до 40 лет, один из них был ранее судим. "При обыске по месту их проживания полицейскими изъяты мобильные телефоны, сим- карты и комплектующие от банкомата. Установлена причастность злоумышленников к совершению девяти аналогичных краж на территории Московской области", - добавила Волк.

"Задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.