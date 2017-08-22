Трое мужчин арестованы в Подмосковье за серию краж из банкоматов

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Трое мужчин арестованы по подозрению в серии краж из банкоматов в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники незаконно проникали в помещения магазинов в городском поселении Наро-Фоминск Московской области, повреждали банкоматы, наполняя газовой смесью, и похищали денежные средства. Общая сумма ущерба составила около 5,6 млн рублей", - рассказала Волк.
Личности подозреваемых установили с помощью записей камер видеонаблюдения. Предполагаемым преступникам от 30 до 40 лет, один из них был ранее судим. "При обыске по месту их проживания полицейскими изъяты мобильные телефоны, сим- карты и комплектующие от банкомата. Установлена причастность злоумышленников к совершению девяти аналогичных краж на территории Московской области", - добавила Волк.
"Задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила она.