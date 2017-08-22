Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи задержали по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", - сказала она.
Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
"Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Петренко.