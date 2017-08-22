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Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

Происшествия
22 августа, 12:20 UTC+3

ТАСС рассказывает о том, как режиссер стал фигурантом уголовного дела

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Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/TACC

22 августа был задержан директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Это стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях в "Седьмой студии". При этом Серебренников ранее проходил по этому делу свидетелем.

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В чем подозревают Серебренникова?

Следственный комитет РФ подозревает режиссера в организации мошенничества. По мнению ведомства, Серебренников похитил деньги, выделенные в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

СК оценил сумму ущерба в 68 млн рублей. В ближайшее время следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение. Максимальный срок, который может грозить режиссеру, — десять лет лишения свободы.

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Что за проект "Платформа" и причем тут Серебренников?

Проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" появился в 2011 году. Тогда же специально для этого проекта была создана некоммерческая организация "Седьмая студия".

"Платформа" была заявлена как комплекс акций на стыке четырех направлений — театра, музыки, танца и визуального искусства.

Проект предполагал в том числе создание до 10 экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, гастроли театров современного танца из регионов России в Москве, а также формирование постоянной лабораторной площадки для творчества молодых деятелей искусства, просветительские проекты и мастер-классы современного искусства.

Для проекта предполагалось выделить субсидии из федерального бюджета — 70 млн рублей ежегодно. "Седьмую студию" возглавлял режиссер Кирилл Серебренников. Он же был руководителем проекта "Платформа". 

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Что стало поводом для уголовного дела?

В конце мая этого года СК РФ завел уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, члены руководства "Седьмой студии" с 2011 года по 2014 год похитили около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект "Платформа".

23 мая в рамках уголовного дела прошли обыски у Кирилла Серебренникова, а самого режиссера доставили на допрос в СК в качестве свидетеля. Серебренников позднее заявил, что проект "Платформа" "был и состоялся".

По этому делу были также задержаны (а затем арестованы) бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, экс-продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор студии Юрий Итин.

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У следствия есть какие-то доказательства?

Показания против Серебренникова дала Нина Масляева. По ее словам, Серебренников "разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа".

Бывший бухгалтер также утверждает, что режиссер вместе с продюсером Алексеем Малобродским обналичивали средства с помощью Масляевой. 

Из показаний экс-сотрудницы театральной компании и ряда других свидетелей следует, что "Седьмая студия" занималась "отмыванием денег" и в ней была "черная касса" для проведения нелегальных операций.

При этом сама Масляева ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и была лишена права занимать должности бухгалтера на полтора года. 

Однако, как сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник, показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии". Это и позволило сменить статус режиссера со свидетеля на подозреваемого.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" Задержание Кирилла Серебренникова
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