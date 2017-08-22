Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

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22 августа был задержан директор "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Это стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях в "Седьмой студии". При этом Серебренников ранее проходил по этому делу свидетелем.
Следственный комитет РФ подозревает режиссера в организации мошенничества. По мнению ведомства, Серебренников похитил деньги, выделенные в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".
СК оценил сумму ущерба в 68 млн рублей. В ближайшее время следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение. Максимальный срок, который может грозить режиссеру, — десять лет лишения свободы.
Проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" появился в 2011 году. Тогда же специально для этого проекта была создана некоммерческая организация "Седьмая студия".
"Платформа" была заявлена как комплекс акций на стыке четырех направлений — театра, музыки, танца и визуального искусства.
Проект предполагал в том числе создание до 10 экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, гастроли театров современного танца из регионов России в Москве, а также формирование постоянной лабораторной площадки для творчества молодых деятелей искусства, просветительские проекты и мастер-классы современного искусства.
Для проекта предполагалось выделить субсидии из федерального бюджета — 70 млн рублей ежегодно. "Седьмую студию" возглавлял режиссер Кирилл Серебренников. Он же был руководителем проекта "Платформа".
В конце мая этого года СК РФ завел уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, члены руководства "Седьмой студии" с 2011 года по 2014 год похитили около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект "Платформа".
23 мая в рамках уголовного дела прошли обыски у Кирилла Серебренникова, а самого режиссера доставили на допрос в СК в качестве свидетеля. Серебренников позднее заявил, что проект "Платформа" "был и состоялся".
По этому делу были также задержаны (а затем арестованы) бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, экс-продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор студии Юрий Итин.
Показания против Серебренникова дала Нина Масляева. По ее словам, Серебренников "разработал план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа".
Бывший бухгалтер также утверждает, что режиссер вместе с продюсером Алексеем Малобродским обналичивали средства с помощью Масляевой.
Из показаний экс-сотрудницы театральной компании и ряда других свидетелей следует, что "Седьмая студия" занималась "отмыванием денег" и в ней была "черная касса" для проведения нелегальных операций.
При этом сама Масляева ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и была лишена права занимать должности бухгалтера на полтора года.
Однако, как сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник, показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии". Это и позволило сменить статус режиссера со свидетеля на подозреваемого.