Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова

Что за проект "Платформа" и причем тут Серебренников?

Проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" появился в 2011 году. Тогда же специально для этого проекта была создана некоммерческая организация "Седьмая студия".

"Платформа" была заявлена как комплекс акций на стыке четырех направлений — театра, музыки, танца и визуального искусства.

Проект предполагал в том числе создание до 10 экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, гастроли театров современного танца из регионов России в Москве, а также формирование постоянной лабораторной площадки для творчества молодых деятелей искусства, просветительские проекты и мастер-классы современного искусства.

Для проекта предполагалось выделить субсидии из федерального бюджета — 70 млн рублей ежегодно. "Седьмую студию" возглавлял режиссер Кирилл Серебренников. Он же был руководителем проекта "Платформа".