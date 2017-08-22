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Источник: один человек погиб в результате пожара в Ростове-на-Дону

Происшествия
22 августа, 10:51 UTC+3

Тело погибшего было обнаружено при разборе завалов на месте ЧП

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Материал из 1 страницы
© Dmitry Zotov, AirGorod.Ru via AP

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крупного пожара в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружено тело одного погибшего", - сказал источник.

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