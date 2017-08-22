Источник: один человек погиб в результате пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крупного пожара в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"При разборе завалов на месте пожара обнаружено тело одного погибшего", - сказал источник.