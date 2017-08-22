Источник: мера пресечения Серебренникову может быть избрана 22 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, задержанный по подозрению в организации хищения 68 млн рублей, находится на допросе в Следственном комитете РФ, уже во вторник следствие может обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"После того, как Серебренников будет допрошен, следствие может обратиться в суд за избранием меры пресечения в виде ареста или в виде домашнего ареста. Это может произойти сегодня", - сказал источник.

Пока Серебренников задержан как подозреваемый. Мера пресечения в отношении него должна быть избрана в течение 48 часов.

Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева.