СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийство

ХАБАРОВСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следственный комитет (СК) квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы чемпиону мира в командном зачете по пауэрлифтингу Андрею Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.

"В связи с новыми обстоятельствами расследования дела по факту причинения смертельных травм спортсмену в центре Хабаровска действия злоумышленника переквалифицированы по статье - убийство, совершенное из хулиганских побуждений - ст. 105 УК РФ. Ранее они квалифицировались по ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сказал Гудков.

По данным следствия, рано утром 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска мужчина (1992 г. р.) активно провоцировал конфликт с мужчиной (1985 г. р.), оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой более молодой мужчина нанес несколько ударов старшему. От полученных травм потерпевший скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. "Погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся", - добавил Гудков.

По его словам, следствие ведут сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск. За убийство из хулиганских побуждений УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы, уточнил Гудков.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве уроженец Амурска Анар Аллахверанов занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). Драка произошла ранним утром в воскресенье у хабаровского кафе "Галерея" в самом центре Хабаровска.