СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийство

"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валыНовости партнеров 22 августа, 12:24
Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублейОбщество 22 августа, 12:21
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 12:20
Число ДТП вблизи школ в Свердловской области за три года снизилось на 40%Новости Урала 22 августа, 12:14
Боксер Пулев договорился о поединке с чемпионом мира Джошуа в Кардиффе 28 октябряСпорт 22 августа, 12:13
Суд арестовал напавшего на прохожих в ТуркуМеждународная панорама 22 августа, 12:07
ФК "Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезонаСпорт 22 августа, 11:58
НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 11:41
СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийствоПроисшествия 22 августа, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Следственный комитет (СК) квалифицировал действия мужчины, нанесшего смертельные травмы чемпиону мира в командном зачете по пауэрлифтингу Андрею Драчеву, как убийство из хулиганских побуждений. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.
"В связи с новыми обстоятельствами расследования дела по факту причинения смертельных травм спортсмену в центре Хабаровска действия злоумышленника переквалифицированы по статье - убийство, совершенное из хулиганских побуждений - ст. 105 УК РФ. Ранее они квалифицировались по ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сказал Гудков.
По данным следствия, рано утром 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска мужчина (1992 г. р.) активно провоцировал конфликт с мужчиной (1985 г. р.), оскорблял его, в том числе нецензурными словами. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой более молодой мужчина нанес несколько ударов старшему. От полученных травм потерпевший скончался.
По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. "Погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. После совершения преступления злоумышленник скрылся", - добавил Гудков.
По его словам, следствие ведут сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск. За убийство из хулиганских побуждений УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы, уточнил Гудков.
Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. В последние годы занимался бодибилдингом. Подозреваемый в убийстве уроженец Амурска Анар Аллахверанов занимался смешанными единоборствами (ММА, миксфайтинг). Драка произошла ранним утром в воскресенье у хабаровского кафе "Галерея" в самом центре Хабаровска.