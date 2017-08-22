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СМИ: глава МВД Франции исключил версию о теракте в связи с наездом на пешеходов в Марселе

Происшествия
22 августа, 11:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, августа. /ТАСС

По словам Жерара Колона, наиболее вероятной версией являются проблемы с психикой

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Глава МВД Франции Жерар Колон

Глава МВД Франции Жерар Колон

© EPA/JULIEN WARNAND

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Инцидент в Марселе, где в понедельник 35-летний мужчина совершил наезд на две автобусные остановки, не является терактом. Об этом сообщил во вторник глава МВД Франции Жерар Колон в эфире телеканала BFM-TV.

"Это не имеет отношения к терроризму, - сказал министр. - Мы не преуменьшаем факты. Окончательные выводы сделает суд, но наиболее вероятной версией являются проблемы с психикой".

По словам Колона, в последнее время участились случаи, когда атаки на население совершают люди, страдающие психическим расстройством. "Они могут подражать террористам, совершая нападения. По этому вопросу мы работаем с министром социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен", - сказал глава МВД.

Ранее прокурор Марселя Ксавье Тарабё сообщил, что при обыске у злоумышленника, совершившего наезд на пешеходов в Марселе, "были обнаружены документы из одной из психиатрических клиник".

В понедельник 35-летний мужчина на небольшом фургоне протаранил две автобусные остановки в разных кварталах Марселя. В результате инцидента один человек погиб и один получил тяжелые травмы. При задержании злоумышленник не оказал никакого сопротивления.

Известно, что мужчина числился в электронной базе уголовных преступников.

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