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В Минкультуры заявили, что не получали новых запросов по делу проекта "Платформа"

Происшествия
22 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Министерство оказывало содействие правоохранительным органам, предоставляло все материалы по этому вопросу, уточнил замглавы ведомства Александр Журавский

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не получало новых запросов от следственных органов по делу о хищении бюджетных средств в рамках проекта "Платформа". Об этом ТАСС сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Ранее во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Что касается Министерства культуры, то мы и на прежних этапах оказывали содействие правоохранительным органам, предоставляли все материалы, которые у нас были по этому вопросу. На данный момент никаких новых запросов нет", - сказал Журавский.

Он признался, что не знал о задержании режиссера. "Честно говоря, я от вас узнал, что его [Серебренникова] задержали. Если задержали, значит, есть какое-то правовое решение, которое предусматривает такую меру", - отметил замминистра.

В пресс-службе ведомства, а также в департаменте культуры Москвы отказались от комментариев. Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую тоже вызывали на допрос по этому делу как руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры в 2014 году, комментировать задержание режиссера также не стала, уточнив, что находится "на работе".

История вопроса

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, в том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., направленных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о средствах, которые в соответствии с постановлением правительства были выделены автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

По делу задержали бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина (ныне является директором Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова) и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Она была арестована 27 мая на два месяца.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" Задержание Кирилла Серебренникова
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