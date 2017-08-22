Источник: показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Показания против режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного по подозрению в организации мошенничества, дала не только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В деле есть в том числе свидетельские показания не только Масляевой, но и других лиц, - сказал он, не приведя каких-либо других подробностей. - Следствие собрало достаточно оснований для того, чтобы его [Серебренникова] статус изменился со свидетеля на подозреваемого".

При этом источник уточнил, что "показания Масляевой не были ключевыми".

Ранее в Мосгорсуде были оглашены показания Масляевой, которая указала на Серебренникова как на организатора преступной схемы.

В рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева.