Источник: показания против Серебренникова дала не только бывший главбух "Седьмой студии"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Показания против режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного по подозрению в организации мошенничества, дала не только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В деле есть в том числе свидетельские показания не только Масляевой, но и других лиц, - сказал он, не приведя каких-либо других подробностей. - Следствие собрало достаточно оснований для того, чтобы его [Серебренникова] статус изменился со свидетеля на подозреваемого".
При этом источник уточнил, что "показания Масляевой не были ключевыми".
Ранее в Мосгорсуде были оглашены показания Масляевой, которая указала на Серебренникова как на организатора преступной схемы.
В рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева.