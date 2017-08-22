Кудрин не видит необходимости помещать Серебренникова под арест

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что арест режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного во вторник по подозрению в организации мошенничества, был бы избыточной мерой.
"Арест режиссера - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей", - написал Кудрин в своем Twitter.
Арест режиссёра - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 August 2017
Серебренников, задержанный по подозрению в организации хищения 68 млн рублей, находится на допросе в Следственном комитете РФ. Уже во вторник следствие может обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения.
Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева.