Урин: нужно дождаться вердикта суда по "делу Серебренникова", а потом делать выводы

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин предлагает дождаться вердикта суда в отношении дела, по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, а уже потом делать выводы, в том числе, принимать решения по поводу премьеры балета "Нуреев". Об этом глава ГАБТ сказал ТАСС.
Ранее во вторник сообщалось о задержании режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".
"Пока нет решения суда - мы ничего не комментируем, - сказал Урин. - Я только вернулся из отпуска в Москву и услышал о задержании Кирилла Серебренникова. Знаю, что его привезли на допрос, вызвали адвоката, вопрос о мере пресечения пока не решен".
При этом гендир ГАБТ заявил, что его позиция остается неизменной: "Я высказывал ее в отношении Алексея Малобродского и других фигурантов дела... в отношении коммерческих дел мерой пресечения должен быть домашний арест". Он добавил, что Большой театр "не может мешать расследованию, это дело следственных органов".
На вопрос о премьере балета "Нуреев" в постановке Серебренникова Урин ответил жестко: "Сейчас не до "Нуреева", со временем разберемся, и я отвечу на этот вопрос".
Кирилл Серебрянников написал либретто для балета, он также выступает режиссером и сценографом "Нуреева".