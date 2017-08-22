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Урин: нужно дождаться вердикта суда по "делу Серебренникова", а потом делать выводы

Происшествия
22 августа, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По словам гендиректора Большого театра, решение по поводу премьеры балета "Нуреев" будет принято позже

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин предлагает дождаться вердикта суда в отношении дела, по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, а уже потом делать выводы, в том числе, принимать решения по поводу премьеры балета "Нуреев". Об этом глава ГАБТ сказал ТАСС.

Ранее во вторник сообщалось о задержании режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

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"Пока нет решения суда - мы ничего не комментируем, - сказал Урин. - Я только вернулся из отпуска в Москву и услышал о задержании Кирилла Серебренникова. Знаю, что его привезли на допрос, вызвали адвоката, вопрос о мере пресечения пока не решен".

При этом гендир ГАБТ заявил, что его позиция остается неизменной: "Я высказывал ее в отношении Алексея Малобродского и других фигурантов дела... в отношении коммерческих дел мерой пресечения должен быть домашний арест". Он добавил, что Большой театр "не может мешать расследованию, это дело следственных органов".

На вопрос о премьере балета "Нуреев" в постановке Серебренникова Урин ответил жестко: "Сейчас не до "Нуреева", со временем разберемся, и я отвечу на этот вопрос".

Кирилл Серебрянников написал либретто для балета, он также выступает режиссером и сценографом "Нуреева".

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Источник: мера пресечения Серебренникову может быть избрана 22 августа

Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" Задержание Кирилла Серебренникова
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Урин, Владимир Георгиевич Серебренников, Кирилл Семенович
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