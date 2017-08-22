Число пострадавших в столкновении поездов на северо-востоке США превысило 40 человек

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ТАСС, 22 августа. Не менее 42 человек получили травмы в результате столкновения поездов в американском городе Аппер Дерби (штат Пенсильвания, северо-восток страны). Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя транспортного департамента Пенсильвании.
По информации телеканала, 42 человека, включая машиниста поезда, получили неопасные для жизни травмы.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что скоростной поезд въехал на территорию железнодорожного вокзала Аппер Дерби и врезался в стоящий у перрона пустой состав. В скоростном поезде в момент столкновения были 33 человека, все они пострадали, четверо из них доставлены в больницу с серьезными травмами.
О причинах инцидента не сообщается.