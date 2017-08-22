Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших в столкновении поездов на северо-востоке США превысило 40 человек

Происшествия
22 августа, 12:52 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала, они получили неопасные для жизни травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Не менее 42 человек получили травмы в результате столкновения поездов в американском городе Аппер Дерби (штат Пенсильвания, северо-восток страны). Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя транспортного департамента Пенсильвании.

По информации телеканала, 42 человека, включая машиниста поезда, получили неопасные для жизни травмы.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что скоростной поезд въехал на территорию железнодорожного вокзала Аппер Дерби и врезался в стоящий у перрона пустой состав. В скоростном поезде в момент столкновения были 33 человека, все они пострадали, четверо из них доставлены в больницу с серьезными травмами.

О причинах инцидента не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама