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В Татарстане с кишечной инфекцией госпитализированы тренер и пять детей-хоккеистов

Происшествия
22 августа, 12:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, августа. /ТАСС

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести

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КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Тренер детской хоккейной команды города Арска (Татарстан) и пять его подопечных были госпитализированы после того, как поели в одном из кафе после тренировки. Их забрали в больницу с кишечной инфекцией, сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

"Сейчас все пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, но оно улучшается", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану, "в ночь на 20 августа 2017 года поступило шесть экстренных извещений на случаи заболевания кишечной инфекцией пять детей и тренера детской хоккейной команды города Арска". Все заболевшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, которое установило, что 18 августа 2017 года родители детей после очередной тренировки организовали их питание в кафе ООО "Центр-2" Арска.

Ведомство нашло в кафе нарушения при приготовлении, хранении и реализации пищевой продукции, а также требований, предъявляемых к персоналу. За выявленные нарушения составлены протоколы об административном правонарушении и о временном приостановлении деятельности кафе.

"Центр-2" зарегистрировано в налоговом органе как малый бизнес, в связи с "надзорными каникулами" в отношении малого бизнеса, плановые проверки данного кафе не проводились.

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