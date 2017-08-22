Адвокат: Серебренникова задержали в Петербурге и доставили для допроса в Москву

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Допрос режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного в Санкт-Петербурге и доставленного в Москву, начнется во вторник во второй половине дня. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Харитонов.
"Допроса еще не было. Я в 14:00 мск буду у следователя, и тогда будет допрос", - сказал он.
Харитонов также сообщил, что режиссера задержали в Санкт-Петербурге, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов его доставили в Москву. "Насколько мне известно, Серебренников в Петербурге снимал кино", - добавил адвокат.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что режиссера задержали в ночь на вторник в гостинице.