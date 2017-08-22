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Суд отправил на пересмотр дело Ространснадзора к метро Петербурга о безопасности

Происшествия
22 августа, 13:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, августа. /ТАСС

Суд удовлетворил жалобу метрополитена на решение Ленинского районного суда, ранее вынесенное в пользу ведомства

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд во вторник отправил на новое рассмотрение административный протокол, составленный Ространснадзором в отношении петербургского метрополитена из-за требований безопасности после теракта 3 апреля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: решение суда первой инстанции отменить, отправить дело на новое рассмотрение", - сказала судья Юлия Русанова.

Таким образом суд удовлетворил жалобу метрополитена на решение Ленинского районного суда, ранее вынесенное в пользу Ространснадзора.

"410 постановление правительства РФ [изданное после теракта] имеются сроки, в частности, в исполнении требований транспортной безопасности - в течение двух лет вплоть до 2019 года. Фактически государственный орган не дал ГУП "Петербургский метрополитен" реализовать данные требования", - сказал представитель метро в суде. Он добавил, что нарушения транспортной безопасности были вменены Ространснадзором на момент окончания проверки 28 апреля.

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Ространснадзор предложил уточнить новые требования к безопасности метрополитена

Представитель Ространснадзора в свою очередь сообщил, что метрополитен привлечен к административной ответственности за нарушения, которые должны быть устранены еще в 2015-2016 годах. "На момент проведения проверки вышли новые требования. Нарушения, которые вменил Ространснадзор метрополитену, касаются только требований, сформулированных еще 130 приказом Министерства транспорта и продублированных в 410 постановлении правительства. По идее, в 2015-2016 году все должно было быть исполнено", - сказал представитель ведомства.

История вопроса

3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие самодельное взрывное устройство. Около 100 человек пострадали.

По результатам проверок после теракта в метро Петербурга Ространснадзор выявил ряд нарушений и привлек метрополитен к ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности". Максимальное наказание для юридических лиц по данной статье составляет штраф в 100 тыс. рублей.

Метро Петербурга обжаловало 17 постановлений о привлечении к административной ответственности в суде. Ленинский районный суд Петербург отменил три из них, отправив дела на новое рассмотрение, одно постановление было оставлено без изменений, его метрополитен обжаловал 22 августа в городском суде. Остальные еще не рассмотрены судом первой инстанции.

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