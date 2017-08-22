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Пьяный мужчина пытался угнать "Линкольн" в Зеленограде, но въехал в другую машину и сбежал

Происшествия
22 августа, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Полиция задержала 27-летнего подозреваемого, возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пьяный житель Подмосковья пытался угнать "Линкольн", припаркованный во дворе жилого дома в Зеленограде, однако врезался в другую машину и сбежал. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Житель Зеленограда сообщил в полицию, что видел, как неизвестный сел за руль его "Линкольна" и попытался уехать из двора жилого дома в одном из микрорайонов Зеленограда, однако въехал в другую припаркованную иномарку, бросил автомобиль и скрылся", - сказали в пресс-службе.

По подозрению в угоне иномарки полицейские задержали 27-летнего жителя Подмосковья. Мужчина находился в состоянии опьянения. "Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в главке.

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