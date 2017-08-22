Специалисты подтвердили проблемы с психикой у совершившего наезд на пешеходов в Марселе

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Марселе, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает во вторник агентство AFP со ссылкой на специалистов по итогам экспертизы состояния здоровья водителя.

"У водителя был выявлен психотический процесс", - говорится в документах, которые приводит агентство. Данное психическое расстройство может среди всего прочего проявляться у больного в виде галлюцинаций или навязчивых идей.

В понедельник 35-летний мужчина на небольшом фургоне протаранил две автобусные остановки в Марселе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. При задержании злоумышленник не оказал никакого сопротивления.

Известно, что мужчина числился в электронной базе уголовных преступников.

Ранее прокурор Марселя Ксавье Тарабё сообщил, что при обыске у злоумышленника, совершившего наезд на пешеходов в Марселе, "были обнаружены документы из одной из психиатрических клиник".