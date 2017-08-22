Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты подтвердили проблемы с психикой у совершившего наезд на пешеходов в Марселе

Происшествия
22 августа, 12:55 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, августа. /ТАСС

По мнению экспертов, данное психическое расстройство может проявляться в виде галлюцинаций или навязчивых идей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Марселе, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает во вторник агентство AFP со ссылкой на специалистов по итогам экспертизы состояния здоровья водителя.

Смотрите также

СМИ: автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе

СМИ: глава МВД Франции исключил версию о теракте в связи с наездом на пешеходов в Марселе

"У водителя был выявлен психотический процесс", - говорится в документах, которые приводит агентство. Данное психическое расстройство может среди всего прочего проявляться у больного в виде галлюцинаций или навязчивых идей.

В понедельник 35-летний мужчина на небольшом фургоне протаранил две автобусные остановки в Марселе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. При задержании злоумышленник не оказал никакого сопротивления.

Известно, что мужчина числился в электронной базе уголовных преступников.

Ранее прокурор Марселя Ксавье Тарабё сообщил, что при обыске у злоумышленника, совершившего наезд на пешеходов в Марселе, "были обнаружены документы из одной из психиатрических клиник".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама