Специалисты подтвердили проблемы с психикой у совершившего наезд на пешеходов в Марселе

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ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в Марселе, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает во вторник агентство AFP со ссылкой на специалистов по итогам экспертизы состояния здоровья водителя.
"У водителя был выявлен психотический процесс", - говорится в документах, которые приводит агентство. Данное психическое расстройство может среди всего прочего проявляться у больного в виде галлюцинаций или навязчивых идей.
В понедельник 35-летний мужчина на небольшом фургоне протаранил две автобусные остановки в Марселе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. При задержании злоумышленник не оказал никакого сопротивления.
Известно, что мужчина числился в электронной базе уголовных преступников.
Ранее прокурор Марселя Ксавье Тарабё сообщил, что при обыске у злоумышленника, совершившего наезд на пешеходов в Марселе, "были обнаружены документы из одной из психиатрических клиник".