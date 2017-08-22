Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели спустя сутки полностью ликвидировали крупный пожар в Ростове-на-Дону, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Полная ликвидация пожара в Ростове-на-Дону в 13:21 (мск)", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 12:52 мск, в 18:53 возгорание было локализовано. По последним данным, в ликвидации были задействованы почти 2 тыс. человек и 212 единиц техники.

Энергетики восстановили энергоснабжение в домах более 1,2 тыс. человек, остававшихся без света в связи с пожаром, сообщила ТАСС пресс-секретарь "Донэнерго" Анна Ларченко. "Из-за пожара днем в понедельник пришлось отключить две трансформаторные подстанции, которые находятся в районе возгорания. В 11:00 мск они были включены, свет вернулся в дома, где проживает 1208 человек", - сказала Ларченко.

Она уточнила, что в целях безопасности проведения работ, которые сейчас проводят на месте пожара специалисты МЧС, отключена линия, от которой запитаны 45 абонентов. Всего для производства работ на поврежденных участках электрических сетей АО "Донэнерго" планирует задействовать 24 бригады из 72 человек и 24 единиц техники.

Жителям многоэтажек разрешили вернуться в дома

Жители многоэтажных домов, расположенных рядом с кварталом, где произошел пожар, могут вернуться в свои квартиры, сообщила пресс-служба администрации Ростовской области. "Препятствий для возвращения нет, люди могут вернуться в свои квартиры. <…> Губернатор поручил главе администрации Ростова обеспечить возможность возвращения эвакуированным из-за пожара жителям высотных домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время часть погорельцев расположена в школе № 22, где происходит раздача гуманитарной помощи пострадавшим. "Наша школа находится в резерве как пункт временного размещения погорельцев, но мы начали работу по приему гуманитарной помощи от населения вчера вечером", - сказал журналистам директор школы Юрий Комаров.

Он отметил, что с 18:00 мск понедельника в здание школы жители города принесли десятки упаковок с питьевой водой, продуктами первой необходимости и вещами. Комаров добавил, что пункты сбора гуманитарной помощи открылись также в близлежащих к месту пожара храмах.

О пожаре

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. метров. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек.

В регионе действует режим ЧС. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.