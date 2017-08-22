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Экс-судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о взятке в $70 тыс.

Происшествия
22 августа, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Ранее высшей квалификационной коллегией судей по результатам рассмотрения представления председателя СК было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Игоря Корогодова

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

"По результатам проведенной проверки по факту покушения на хищение путем обмана у жителя столицы денежных средств в особо крупном размере председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего бывшего судьи Арбитражного суда Москвы и 50-летнего адвоката Адвокатской палаты Москвы", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее высшей квалификационной коллегией судей РФ по результатам рассмотрения представления председателя СК было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы.

По данным следствия, подозреваемый не позднее 26 января 2016 года, получив информацию о рассмотрении в деле о банкротстве заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя акционерного общества, сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что его знакомый адвокат может поспособствовать в принятии решения об отказе в удовлетворении заявленных к нему требований.

"В свою очередь адвокат, действуя по поручению судьи и согласованно с ним, подтвердил ответчику сообщенные ему ранее сведения о своих дружеских отношениях с судьей Арбитражного суда Москвы, рассматривающего заявление конкурсного управляющего. И в ходе неоднократных встреч убедил потерпевшего передать ему денежные средства в размере $70 тыс. в качестве взятки данному судье для гарантированного вынесения решения в его пользу", - сказала Иванова.

По ее словам, судья не собирался выполнять принятые на себя обязательства, а полученные через адвоката деньги похитить. "При передаче денег соучастники в совершении указанных преступлений были задержаны. В ходе следствия подозреваемые вину признали полностью", - сказала Иванова. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение.

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