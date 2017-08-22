В Подмосковье верблюд откусил руку хозяину

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Верблюд откусил руку своему хозяину в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"В Щелковском районе верблюд откусил руку мужчине. Животное содержалось на участке земли, принадлежавшем пострадавшему", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу. По факту данного инцидента полиция проводит проверку.