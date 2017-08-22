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В Подмосковье верблюд откусил руку хозяину

Происшествия
22 августа, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Животное содержалось на участке земли, принадлежавшем пострадавшему

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Верблюд откусил руку своему хозяину в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"В Щелковском районе верблюд откусил руку мужчине. Животное содержалось на участке земли, принадлежавшем пострадавшему", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу. По факту данного инцидента полиция проводит проверку.

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