В Подмосковье верблюд откусил руку хозяину

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Верблюд откусил руку своему хозяину в Щелковском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
"В Щелковском районе верблюд откусил руку мужчине. Животное содержалось на участке земли, принадлежавшем пострадавшему", - сказал собеседник агентства.
Пострадавший мужчина доставлен в больницу. По факту данного инцидента полиция проводит проверку.