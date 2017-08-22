Родственники двух ликвидированных членов банды GTA попросили суд о прекращении дела

Футболист Прудников близок к подписанию контракта с "Анжи"Спорт 22 августа, 15:29
Ученые открыли новый механизм регенерации печениНаука 22 августа, 15:23
Шаткая "Платформа": режиссер Серебренников из свидетеля стал подозреваемымПроисшествия 22 августа, 15:21
FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы ЙохаугСпорт 22 августа, 15:19
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублейПроисшествия 22 августа, 15:18
Новикомбанк проведет на "Армии-2017" переговоры с рядом предприятий ОПКАрмия и ОПК 22 августа, 15:18
Калягин лично поручился за СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 15:17
ПАК ДП в будущем может стать беспилотнымАрмия и ОПК 22 августа, 15:08
СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входитСпорт 22 августа, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Родственники двух ликвидированных членов банды GTA Мирзомавлона Мирзошарипова и Абдумукима Мамадчонова во вторник попросили Мособлсуд прекратить уголовное дело в отношении них, передает корреспондент ТАСС.
"Я приехала сюда за телом, чтобы увезти его в Таджикистан, против прекращения дела не возражаю", - сказала в суде теща Мирзошарипова.
Брат Мамадчонова также попросил суд о прекращении дела. "Прошу прекратить уголовное дело", - сказал он.
Мособлсуд 22 августа возобновил слушания по делу. Судья поставила перед родственниками двоих ликвидированных обвиняемых вопрос о прекращении дела по нереабилитирующему основанию - в связи со смертью. Всего в результате попытки бегства были ликвидированы четверо обвиняемых. Суд пока не принял решения о прекращении дела.
1 августа двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.
В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов - ранены. Хасанов в больнице от полученных ран скончался, Додохонов был выписан из госпиталя. Убитый Холик Субханов был родным братом ликвидированного в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").
Участники банды обвиняются в убийствах 17 водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах, а также в двух покушениях, бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.