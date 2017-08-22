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Родственники двух ликвидированных членов банды GTA попросили суд о прекращении дела

Происшествия
22 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

В ходе заседания судья поставила перед родственниками двоих ликвидированных обвиняемых вопрос о прекращении дела по нереабилитирующему основанию

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Родственники двух ликвидированных членов банды GTA Мирзомавлона Мирзошарипова и Абдумукима Мамадчонова во вторник попросили Мособлсуд прекратить уголовное дело в отношении них, передает корреспондент ТАСС.

"Я приехала сюда за телом, чтобы увезти его в Таджикистан, против прекращения дела не возражаю", - сказала в суде теща Мирзошарипова.

Брат Мамадчонова также попросил суд о прекращении дела. "Прошу прекратить уголовное дело", - сказал он.

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Мособлсуд 22 августа возобновил слушания по делу. Судья поставила перед родственниками двоих ликвидированных обвиняемых вопрос о прекращении дела по нереабилитирующему основанию - в связи со смертью. Всего в результате попытки бегства были ликвидированы четверо обвиняемых. Суд пока не принял решения о прекращении дела.

1 августа двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями.

В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов уничтожены, еще двое - Фазлитдин Хасанов и Хазратхон Додохонов - ранены. Хасанов в больнице от полученных ран скончался, Додохонов был выписан из госпиталя. Убитый Холик Субханов был родным братом ликвидированного в ходе задержания в 2014 году организатора банды Убайдуллы Субханова.

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По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 4 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 313 ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи").

Участники банды обвиняются в убийствах 17 водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах, а также в двух покушениях, бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.

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