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Источник: в Следственном комитете начался допрос Серебренникова

Происшествия
22 августа, 14:28 дата обновления: 22 августа, 14:39 UTC+3

Как сообщается, допрос проходит в присутствии адвоката режиссера

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Адвокат подозреваемого в организации мошенничества на 68 млн рублей режиссера Кирилла Серебренникова приехал в Следственный комитет России, в настоящее время начался допрос. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"В Следственный комитет приехал адвокат Серебренникова, в присутствии которого начался его допрос", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после допроса следствие может обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении режиссера меры пресечения - заключения под стражу либо домашнего ареста.

Ранее источник пояснил, что режиссера задержали в ночь на вторник в гостинице в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Николая Харитонова, Серебренникова в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в Москву.

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Серебренников, Кирилл Семенович
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