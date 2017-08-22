Источник: в Следственном комитете начался допрос Серебренникова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Адвокат подозреваемого в организации мошенничества на 68 млн рублей режиссера Кирилла Серебренникова приехал в Следственный комитет России, в настоящее время начался допрос. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В Следственный комитет приехал адвокат Серебренникова, в присутствии которого начался его допрос", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после допроса следствие может обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении режиссера меры пресечения - заключения под стражу либо домашнего ареста.

Ранее источник пояснил, что режиссера задержали в ночь на вторник в гостинице в Санкт-Петербурге. По словам адвоката Николая Харитонова, Серебренникова в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в Москву.